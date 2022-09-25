Число жертв крушения катера в Карелии возросло до трех

Ранее сообщалось, что накануне вечером из-за сильных волн на Онежском озере перевернулся катер с туристами.

На борту катера были семь человек, в том числе пятилетний ребенок. Сообщалось, что четыре человека смогли доплыть до берега, один погиб.

