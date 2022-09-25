Число жертв крушения катера в Карелии возросло до трех
25 сентября 202217:21
В Карелии найдены тела трех туристов с перевернувшегося катера.
«Сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части были обнаружены тела троих пропавших туристов», - пишут «Известия» со ссылкой на МЧС.
Ранее сообщалось, что накануне вечером из-за сильных волн на Онежском озере перевернулся катер с туристами.
На борту катера были семь человек, в том числе пятилетний ребенок. Сообщалось, что четыре человека смогли доплыть до берега, один погиб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru