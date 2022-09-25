Число жертв крушения катера в Карелии возросло до трех

В Карелии найдены тела трех туристов с перевернувшегося катера.

«Сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части были обнаружены тела троих пропавших туристов», - пишут «Известия» со ссылкой на МЧС.

При опрокидывании катера в Карелии один человек погиб, трое пропали

Ранее сообщалось, что накануне вечером из-за сильных волн на Онежском озере перевернулся катер с туристами.

На борту катера были семь человек, в том числе пятилетний ребенок. Сообщалось, что четыре человека смогли доплыть до берега, один погиб.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыЖертвыКарелия
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