Число жертв ДТП в Самарской области увеличилось до 12

Число жертв автокатастрофы под Самарой достигло 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Кроме того, еще 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Пять пострадавших находятся в реанимации. Ранее сообщалось об 11 погибших и 14 пострадавших.

Данные региональных властей отличаются от информации Следственного комитета. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем официальном аккаунте в Instagram рассказал о том, что в результате аварии погибли 11, а пострадали 15 человек.

13 пострадавших госпитализированы, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. По факту случившегося проходят проверки, заведены уголовные дела по ст. 264 УК РФ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат Следкома.

ДТП с участием фуры, микроавтобуса и легкового автомобиля произошло вечером в пятницу 29 января на 873-м км трассы "Урал". В ГИБДД ранее рассказали о том, что причиной аварии стал выезд фуры на встречную полосу.