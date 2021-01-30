В ГИБДД рассказали о возможной причине ДТП под Самарой

В ГИБДД считают, что ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Самарской области случилось из-за выезда фуры на встречную полосу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего инспектора отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области Владимира Рящикова.

По данным госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля ехал в направлении города Сызрань, однако полуприцеп его грузовика занесло, он выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом Citroen.

Прокуратура Самарской области инициировала проверку действий автоперевозчика. В ГИБДД также заявили, что МВД проводят проверку, после этого будет вынесено процессуальное решение.

Авария в Самарской области с участием трех автомобилей произошла около 19:00 по московскому времени в пятницу 29 января, она унесла жизни 11 человек. ДТП произошло в районе населенного пункта Заборовка Самарской области недалеко от Сызрани.

