Число жертв ДТП с автобусом в Якутии выросло до четырех
В автобусе Higer, который 10 сентября попал в ДТП в Алданском районе Якутии, находились 35 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
По уточненной информации ведомства, в результате инцидента погибли четыре человека, ещё 30 пострадали
«Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работает следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении.
Ранее в полиции заявили, что ДТП произошло в районе 520 км федеральной автодороги «Лена». Автобус, следовавший в Алдан, съехал на обочину и перевернулся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru