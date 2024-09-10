Число жертв ДТП с автобусом в Якутии выросло до четырех

В автобусе Higer, который 10 сентября попал в ДТП в Алданском районе Якутии, находились 35 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае

По уточненной информации ведомства, в результате инцидента погибли четыре человека, ещё 30 пострадали

«Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работает следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении.

Ранее в полиции заявили, что ДТП произошло в районе 520 км федеральной автодороги «Лена». Автобус, следовавший в Алдан, съехал на обочину и перевернулся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)
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