Число жертв ДТП с автобусом в Якутии выросло до четырех

По уточненной информации ведомства, в результате инцидента погибли четыре человека, ещё 30 пострадали

«Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работает следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении.

Ранее в полиции заявили, что ДТП произошло в районе 520 км федеральной автодороги «Лена». Автобус, следовавший в Алдан, съехал на обочину и перевернулся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

