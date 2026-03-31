Число жертв ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось до двух человек

Число погибших в результате ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим» увеличилось до двух человека. Об этом сообщили в пресс-службе компании «СИБУР».

На «Нижнекамскнефтехиме» заявили об одном погибшем при пожаре

Отмечается, что были госпитализированы восемь пострадавших.

«Остальные 64 обратившихся за медпомощью получили повреждения легкой степени тяжести... им оказана медпомощь на месте», - говорится в сообщении.

Ранее в компании рассказали, что в результате сбоя работы оборудования произошло возгорание. В тушении пожара принимают участие более 150 человек личного состава и 54 единицы техники МЧС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

