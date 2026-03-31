Число жертв ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось до двух человек
Число погибших в результате ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим» увеличилось до двух человека. Об этом сообщили в пресс-службе компании «СИБУР».
Отмечается, что были госпитализированы восемь пострадавших.
«Остальные 64 обратившихся за медпомощью получили повреждения легкой степени тяжести... им оказана медпомощь на месте», - говорится в сообщении.
Ранее в компании рассказали, что в результате сбоя работы оборудования произошло возгорание. В тушении пожара принимают участие более 150 человек личного состава и 54 единицы техники МЧС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
