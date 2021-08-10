Число жертв аварии в больнице Владикавказа увеличилось
Число погибших в результате ЧП на кислородной станции в больнице во Владикавказе увеличилось до 11. Об этом заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
Ранее сообщалось о девяти погибших, передает RT.
Накануне власти Северной Осетии сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария. Из-за того, что кислород перестал поступать на аппарат ИВЛ, скончались девять пациентов. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Дело под личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин.
Как заявили в Росздравнадзоре, основной причиной считается разгерметизация изнoшенной подземнoй магистрали, ведущей oт кислoродной станции к реанимации. Это подтверждает и глава республики Сергей Меняйло, который заявил, что произошел прорыв трубы под землей.
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