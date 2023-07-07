Число заразившихся менингитом сотрудников Ozon в Екатеринбурге возросло до десяти
7 июля 202317:10
Еще два сотрудника Ozon заразились менингококковой инфекцией в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что сейчас заболевшие госпитализированы в ГКБ № 40. Всего менингитом в Екатеринбурге заразилось десять человек.
Ранее двенадцать граждан Белоруссии госпитализировали в связи со вспышкой менингита на предприятии в городском округе Истра в Подмосковье, один из заболевших скончался. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru