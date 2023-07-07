Число заразившихся менингитом сотрудников Ozon в Екатеринбурге возросло до десяти

Отмечается, что сейчас заболевшие госпитализированы в ГКБ № 40. Всего менингитом в Екатеринбурге заразилось десять человек.

Ранее двенадцать граждан Белоруссии госпитализировали в связи со вспышкой менингита на предприятии в городском округе Истра в Подмосковье, один из заболевших скончался. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

