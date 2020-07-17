Число заразившихся COVID-19 в Индии превысило миллион

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии превысило отметку в один миллион человек, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно обновлённым данным, там оказались инфицированы уже 1005637 человек, из которых 25,6 тысячи скончались.

Индия остаётся на третьем месте в мире по числу заражений после США (почти 3,7 млн заболевших) и Бразилии (больше 2 млн). На четвёртом месте Россия (752,7 тысячи случаев заражения к утру 16 июля).

