Число заразившихся COVID-19 в Индии превысило миллион
17 июля 202008:40
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии превысило отметку в один миллион человек, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Согласно обновлённым данным, там оказались инфицированы уже 1005637 человек, из которых 25,6 тысячи скончались.
Индия остаётся на третьем месте в мире по числу заражений после США (почти 3,7 млн заболевших) и Бразилии (больше 2 млн). На четвёртом месте Россия (752,7 тысячи случаев заражения к утру 16 июля).
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16 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru