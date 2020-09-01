Число заболевших COVID-19 в России превысило миллион

За минувшие сутки в России диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 4729 человек, общее число случаев заражения с начала пандемии в стране превысило один миллион (1 000 048 человек). Об этом во вторник, 1 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых случаев заражения за сутки отмечается в Москве (641) и Санкт-Петербурге (185), а также в Московской (156), Ростовской (133) и Нижегородской (132) областях.

Между тем, выздоровели ещё 6,3 тысячи пациентов, общее число излечившихся – 815,7 тысячи человек.

За сутки скончались 123 пациента с коронавирусом, за весь период зафиксировано 17 299 летальных исходов, уточняет RT.

