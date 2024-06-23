Число умерших во время хаджа россиян увеличилось до семи

Семь россиян погибли в Саудовской Аравии во время совершения хаджа, пишет ТАСС со ссылкой на представителя генерального консульства РФ в Джидде.

Генконсульство: В Саудовской Аравии умерли четыре российских паломника

В диппредставительстве заявили, что среди умерших двое мужчин и пять женщин. Смерть произошла из-за обострения хронических заболеваний и истощения на фоне экстремальной жары.

Пять паломников совершали хадж нелегально. Умерших похоронят в Мекке.

По данным Agence France-Presse, во время совершения хаджа в Саудовской Аравии погибли более тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

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