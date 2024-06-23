Число умерших во время хаджа россиян увеличилось до семи
23 июня 202416:58
Семь россиян погибли в Саудовской Аравии во время совершения хаджа, пишет ТАСС со ссылкой на представителя генерального консульства РФ в Джидде.
В диппредставительстве заявили, что среди умерших двое мужчин и пять женщин. Смерть произошла из-за обострения хронических заболеваний и истощения на фоне экстремальной жары.
Пять паломников совершали хадж нелегально. Умерших похоронят в Мекке.
По данным Agence France-Presse, во время совершения хаджа в Саудовской Аравии погибли более тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число жертв украинской атаки на Севастополь увеличилось до пяти
- Число умерших во время хаджа россиян увеличилось до семи
- Минобороны заявило об ответственности США за атаку на Севастополь
- Козловский назвал отсутствие цензуры причиной успеха американского кино
- Минздрав: При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека
- В Харькове после серии взрывов приостановили работу метро
- Андреева уступила украинке Ястремской на теннисном турнире в ФРГ
- СМИ: ЕС заключит оборонное соглашение с Японией и Южной Кореей
- Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до трех
- Вучич призвал готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru