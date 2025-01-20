Число убитых жителей в Русском Поречном увеличилось до девяти
Число убитых мирных жителей, тела которых военные Вооруженных сил России обнаружили в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области, выросло с семи до девяти. Об этом сообщил в ходе встречи с представителями СМИ командир отделения 352 мотострелкового полка с позывным Ксей.
По его данным, на телах погибших зафиксированы осколочные и пулевые ранения. Погибших обнаружили в подвалах домов после освобождения от Вооруженных сил Украины этого приграничного населенного пункта.
По словам российских военных группировки войск «Север», у погибших были связаны руки, прострелены ноги, видны также следы пыток. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту убийства солдатами ВСУ мирных жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru