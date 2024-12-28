Число столкнувшихся под Бийском автомобилей выросло до 29
Число автомобилей, которые столкнулись под Бийском в Алтайском крае, увеличилось с 9 до 29, сообщило РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.
Отмечается, что образовалась пробка, на месте работают сотрудники ГАИ. Ситуация осложняется плохими погодными условиями, авария произошла незадолго до перекрытия трассы «Барнаул-Бийск» для всех видов транспорта.
Сообщается, что на месте был создан пункт обогрева.
Ранее сообщалось, что на трассе «Барнаул-Бийск» при подъезде к Бийску водитель Chevrolet Niva стукнул впереди идущий автомобиль, последующие водители также не учли дорожные условия и столкнулись с остановившимися машинами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru