В Кировской области произошло ДТП с пятью грузовиками
Пять грузовых машин и трактор-погрузчик столкнулись в Кировской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, авария произошла в 10:10 в Котельничском районе на 522-м километре трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь.
«По предварительным данным, один человек погиб и четыре человека получили травмы», — подчеркнули в Госавтоинспекции.
На месте ДТП работает полиция, движение по автодороге ограничено.
Ранее в Ставропольском крае легковой автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом, погибли два человека, еще один пострадал, пишет «Свободная пресса».
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