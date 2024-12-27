В Кировской области произошло ДТП с пятью грузовиками

Пять грузовых машин и трактор-погрузчик столкнулись в Кировской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, авария произошла в 10:10 в Котельничском районе на 522-м километре трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь.

«По предварительным данным, один человек погиб и четыре человека получили травмы», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

На месте ДТП работает полиция, движение по автодороге ограничено.

Ранее в Ставропольском крае легковой автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом, погибли два человека, еще один пострадал, пишет «Свободная пресса».

