Число спасенных при крушении российского сухогруза моряков выросло до пяти человек

Он также отметил сложность погодных условий во время начатой районе Инкуму спасательной операции.

Напомним, по предварительным данным посольства РФ в Турции, погибших при крушении российского сухогруза в Черном море у побережья Турции, нет.

Однако, «Интерфакс» со ссылкой на источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) сообщил о возможной гибели двух членов экипажа сухогруза РФ.

