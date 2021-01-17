Число спасенных при крушении российского сухогруза моряков выросло до пяти человек

По данным местных властей, удалось спасти пятерых из 15 членов экипажа затонувшего в Черном море у берегов Турции российского сухогруза Arvin. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер проинформировал о спасении трех российских моряков.

Посольство РФ в Турции: Погибших при крушении сухогруза в Черном море нет

Он также отметил сложность погодных условий во время начатой районе Инкуму спасательной операции.

Напомним, по предварительным данным посольства РФ в Турции, погибших при крушении российского сухогруза в Черном море у побережья Турции, нет.

Однако, «Интерфакс» со ссылкой на источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) сообщил о возможной гибели двух членов экипажа сухогруза РФ.

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ФОТО: pxhere.com
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