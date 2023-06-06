Число случаев отравления сидром в Ульяновской области достигло 51

«Общее число пострадавших - 51 человек, из них 16 человек умерли», — цитирует ТАСС и.о. главы областного Минздрава.

По словам Колотик-Каменевой, состояние пострадавших в основном средне-тяжелое. При этом у ряда пациентов наблюдается положительная динамика.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области несколько десятков человек отравились крафтовым сидром «Мистер Сидр». Еще по два случая отравления зафиксировали в Самарской области и Удмуртии, отмечает телеканал «360». Следователи задержали индивидуального предпринимателя, подозреваемого в причастности к смерти людей из-за отравления напитком. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять всю продукцию «Мистер Сидр» из оборота, пишет РИА ФАН.

