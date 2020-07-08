Число случаев COVID-19 в России превысило 700 тысяч
В России за минувшие сутки выявлено ещё 6562 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июля сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19, передаёт АГН «Москва».
Больше всего новых заболевших в российской столице (621), Санкт-Петербурге (295), Ханты-Мансийском АО (268), Свердловской (263) и Иркутской областях (240). Московская область в этом списке седьмая (+ 194 случая за сутки).
Общее число заболевших к настоящему моменту превысило 700 тысяч человек. Из них выздоровели 472,5 тысячи пациентов (+8,6 тысячи за сутки). Скончались 10667 человек, 173 из них за прошедший день, уточняет RT.
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Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru