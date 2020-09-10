Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 900 тысяч

Число жертв коронавируса COVID-19 в мире превысило 900 тысяч человек, сообщает RT со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса. Больше всего от коронавирусной инфекции скончалось в США – 190649 человек, в Бразилии (127464) и Индии (73890).

Россия занимает в этом списке 12-е место (18080 умерших), располагаясь ниже таких стран, как Мексика, Великобритания, Италия, Франция, Перу, Испания, Иран и Колумбия.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения оценивает число жертв COVID-19 в 895 тысяч человек, а ресурс Worldometers.info – в 908 тысяч человек.

