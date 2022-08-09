Число раненых при взрывах в Крыму выросло до семи
Число пострадавших при взрывах на военном аэродроме в Крыму увеличилось до семи человек, среди них есть двое детей. Такие уточнённые данные обнародовали в министерстве здравоохранения республики. Все пострадавшие получили осколочные ранения.
Шестеро раненых после оказания медицинской помощи были отправлены по домам. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил также об одном погибшем. Взрывы произошли в расположении аэродрома Саки возле курортного поселка Новофедоровка на западном побережье полуострова. Там базируется авиация ВКС РФ.
Как уточнил Аксёнов, общей эвакуации по Сакскому району не объявлялось. Отселены только жители домов, которые расположены в непосредственной близости от аэродрома. Проводится обход, определяется размер ущерба для компенсации. Пожар на месте взрывов локализован.
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