Число пьяных ДТП снизилось в Москве
ГИБДД Москвы в своём Telegram-канале заявила, что в столице снизилось количество ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.
По данным автоинспекции, с начала 2021 года на московских дорогах произошло 256 пьяных аварий, что на 17,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество погибших и раненых в подобных ДТП сократилось на 39,2% и 14,7%, соответственно.
Также в московском ГИБДД отметили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения к ответственности был привлечён 8181 водитель, в том числе 7960 - за отказ от прохождения медосвидетельствования.
Ранее в МВД России разработали проект постановления правительства, предусматривающий внесение изменений в правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения и оформления результатов медосвидетельствования.
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