Число пострадавших во время стрельбы в вузе Перми выросло до 43

Число пострадавших при массовой стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, по последним данным, увеличилось до 43-х человек. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

Она уточнила, что пострадавших на данный момент 43, 12 из которых находятся в трёх стационарах Перми. По словам министра, тяжёлые травмы только у самого стрелка. Он находится в нестабильном, крайне тяжёлом состоянии, ему ампутировали часть голени.