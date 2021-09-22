Число пострадавших во время стрельбы в вузе Перми выросло до 43
Число пострадавших при массовой стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, по последним данным, увеличилось до 43-х человек. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
Она уточнила, что пострадавших на данный момент 43, 12 из которых находятся в трёх стационарах Перми. По словам министра, тяжёлые травмы только у самого стрелка. Он находится в нестабильном, крайне тяжёлом состоянии, ему ампутировали часть голени.
Ранее сообщалось о 28 пострадавших. Погибли шесть человек.
ЧП в Пермском госуниверситете произошло в понедельник, 20 сентября, утром, передает RT. Студент первого курса юрфака 18-летний Тимур Бекмансуров пришел в учебное заведение с ружьем на начал стрелять во всех попадавшихся на его пути.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru