Автобус с 11 россиянами перевернулся в Турции
9 октября 202409:58
Автобус с 11 российскими туристами попал в ДТП в Турции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным СМИ, инцидент произошел 8 октября около трех часов ночи. Россияне следовали из отелей города Фетхие в аэропорт Даламана.
«Водитель автобуса потерял управление, в результате... автобус перевернулся», – рассказал источник.
Некоторым пострадавшим оказали помощь на месте, часть пассажиров госпитализировали. По данным РЕН ТВ, одного из пострадавших уже доставили в больницу в Санкт-Петербурге, мужчину поместили в реанимацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru