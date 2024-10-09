Автобус с 11 россиянами перевернулся в Турции

Автобус с 11 российскими туристами попал в ДТП в Турции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным СМИ, инцидент произошел 8 октября около трех часов ночи. Россияне следовали из отелей города Фетхие в аэропорт Даламана.

«Водитель автобуса потерял управление, в результате... автобус перевернулся», – рассказал источник.

Некоторым пострадавшим оказали помощь на месте, часть пассажиров госпитализировали. По данным РЕН ТВ, одного из пострадавших уже доставили в больницу в Санкт-Петербурге, мужчину поместили в реанимацию.

