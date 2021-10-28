Число пострадавших в ДТП с трамваями в Петербурге увеличилось до 16

Авария произошла в 09:45 на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

«С места ДТП в лечебные учреждения для детального осмотра направлены 16 человек», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, детей среди них нет.

