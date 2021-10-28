Число пострадавших в ДТП с трамваями в Петербурге увеличилось до 16
28 октября 202112:17
Число пострадавших в столкновении двух трамваев в Санкт-Петербурге возросло до 16, сообщает пресс-служба ГУМЧС города.
Авария произошла в 09:45 на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.
«С места ДТП в лечебные учреждения для детального осмотра направлены 16 человек», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, детей среди них нет.
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28 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru