Внедорожник протаранил маршрутку в Москве, пострадали 10 человек

Не менее десяти человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси на северо-западе Москвы. Об этом информирует Госавтоинспекция столицы в своём официальном Telegram-канале.

Авария произошла после шести часов вечера на улице Свободы по вине водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который выехал на полосу встречного движения, где врезался в маршрутное транспортное средство одного из перевозчиков Подмосковья.

Пострадали 9 пассажиров маршрутки и сам водитель иномарки. Травмы у всех не тяжёлые, уточнили в ГИБДД. Кроме того, у виновника ДТП произошёл внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания

На месте работают сотрудники госавтоинспекции.

