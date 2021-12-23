Внедорожник протаранил маршрутку в Москве, пострадали 10 человек
Не менее десяти человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси на северо-западе Москвы. Об этом информирует Госавтоинспекция столицы в своём официальном Telegram-канале.
Авария произошла после шести часов вечера на улице Свободы по вине водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который выехал на полосу встречного движения, где врезался в маршрутное транспортное средство одного из перевозчиков Подмосковья.
Пострадали 9 пассажиров маршрутки и сам водитель иномарки. Травмы у всех не тяжёлые, уточнили в ГИБДД. Кроме того, у виновника ДТП произошёл внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания
На месте работают сотрудники госавтоинспекции.
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