Число пострадавших в автоаварии в Хабаровском крае выросло до 12 человек
3 октября 202102:04
В Хабаровском крае выросло число пострадавших в автоаварии с автобусом.
Сообщается о 12 пострадавших, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на федеральной трассе в районе поселка Иннокентьевка. Заявлялось о восьми получивших ранения.
В маршрутном автобусе находились 40 пассажиров и водитель.
Пострадавшие госпитализированы. Остальных разместили в пункте временного размещения в Доме культуры в селе Джонка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru