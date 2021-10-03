Число пострадавших в автоаварии в Хабаровском крае выросло до 12 человек

Сообщается о 12 пострадавших, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на федеральной трассе в районе поселка Иннокентьевка. Заявлялось о восьми получивших ранения.

В маршрутном автобусе находились 40 пассажиров и водитель.

Пострадавшие госпитализированы. Остальных разместили в пункте временного размещения в Доме культуры в селе Джонка.

