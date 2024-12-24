Число пострадавших в аварии с автобусом в Ленобласти выросло до 12 человек

Следственный комитет в Ленинградской области возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту ДТП с участием автобуса, случившегося в понедельник вечером.

Не менее 12 человек, по последним данным, пострадали в аварии автобуса в Ленинградской области в Подпорожском районе вечером 23 декабря. Такие данные сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленинградской области. По факту ДТП начато уголовное дело.

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Ранее в областном главке МВД сообщили о шести госпитализированных после этой аварии. Она произошла в понедельник, 23 декабря в 20.25 на подъезде к деревне Мандроги со служебным автобусом «Нефаз» в ходе развоза сотрудников. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Всего в салоне находились 16 пассажиров.

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Фото: t.me/spb_police78
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьДТПАвтобус

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