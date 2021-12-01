Число пострадавших при взрыве в шахте «Листвяжная» выросло почти до 100
1 декабря 202120:17
Число пострадавших при взрыве в шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 99 человек. Об этом сообщили в администрации региона, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось о 92 пострадавших.
ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв метана. Всего в результате трагедии погиб 51 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru