Число пострадавших при взрыве в шахте «Листвяжная» выросло почти до 100

Число пострадавших при взрыве в шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 99 человек. Об этом сообщили в администрации региона, передает «Интерфакс».

В МЧС прокомментировали зону поражения после взрыва в «Листвяжной»

Ранее сообщалось о 92 пострадавших.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв метана. Всего в результате трагедии погиб 51 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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