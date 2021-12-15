В Ингушетии арестовали подростков, готовивших теракты

Два 17-летних подростка арестованы в Ингушетии по подозрению в подготовке взрывов зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.



Возбуждено уголовное дело «о приготовлении к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору».

Согласно следствию, подростки являются участниками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Задержанные планировали подорвать здания правоохранительных органов в городе Сунжа.





