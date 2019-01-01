Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 79 человек

Уточняется, что в общей сложности на данный момент за медицинской помощью обратились 79 человек. Из них 38 человек оказались работниками завода и еще 41 житель города. Детей среди обратившихся нет.

Известно, что на стационарном лечении сейчас находятся 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще 14 в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам, уточнили в Минздраве.

По данным МЧС, травмы получили 38 сотрудников завода и четыре местных жителя.

Ранее депутат Госдумы VII созыва от Нижегородской области Владимир Блоцкий рассказал НСН, что следит за ситуацией в регионе из Москвы, однако, уже запланировал поездку на предприятие в Дзержинске, где произошли взрывы и пострадали люди.

