Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 79 человек
Почти 80 человек пострадали в результате взрыва на заводе «Кристалл» в нижегородском Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Уточняется, что в общей сложности на данный момент за медицинской помощью обратились 79 человек. Из них 38 человек оказались работниками завода и еще 41 житель города. Детей среди обратившихся нет.
Известно, что на стационарном лечении сейчас находятся 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще 14 в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам, уточнили в Минздраве.
По данным МЧС, травмы получили 38 сотрудников завода и четыре местных жителя.
Ранее депутат Госдумы VII созыва от Нижегородской области Владимир Блоцкий рассказал НСН, что следит за ситуацией в регионе из Москвы, однако, уже запланировал поездку на предприятие в Дзержинске, где произошли взрывы и пострадали люди.
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