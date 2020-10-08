Путину доложили об инциденте на военном складе в Рязанской области

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о действиях по ликвидации последствий пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской области.

Он заявил, что во время ЧП пострадали 16 человек пострадали, в результате пожара и взрыва на военном складе с боеприпасами повреждено более 20 построек, пишет ТАСС.

Зиничев также подчеркнул, что в течение двух суток МЧС наращивает группировки для ликвидации пожаров в населенных пунктах, попавших в зону поражения от разрыва снарядов. Сейчас общая численность сил и средств составляет около полутора тысяч человек и 389 единиц техники.

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Напомним, накануне днём на территории склада в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Федеральная трасса «Каспий» была перекрыта

В регионе введен режим ЧС. Эвакуированы почти две с половиной тысячи человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, напоминает Ura.ru.

