Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 22

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 22, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В Запорожской области 11 человек тяжело ранены после обстрела села Новозлатополь

До этого в Луганске прозвучало несколько взрывов. Очевидцы сообщили о пожаре в районе Острой могилы.

Луганчане пожаловались в социальных сетях, что в некоторых районах города отсутствует мобильная связь, отмечает RT.

По данным ТАСС, под завалами после обрушения подъезда пятиэтажки в Луганске из-за ракетного удара ВСУ находятся люди.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаПострадавшиеОбстрелВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры