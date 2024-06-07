Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 22

До этого в Луганске прозвучало несколько взрывов. Очевидцы сообщили о пожаре в районе Острой могилы.

Луганчане пожаловались в социальных сетях, что в некоторых районах города отсутствует мобильная связь, отмечает RT.

По данным ТАСС, под завалами после обрушения подъезда пятиэтажки в Луганске из-за ракетного удара ВСУ находятся люди.

