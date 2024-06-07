Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 22
7 июня 202412:15
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 22, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
До этого в Луганске прозвучало несколько взрывов. Очевидцы сообщили о пожаре в районе Острой могилы.
Луганчане пожаловались в социальных сетях, что в некоторых районах города отсутствует мобильная связь, отмечает RT.
По данным ТАСС, под завалами после обрушения подъезда пятиэтажки в Луганске из-за ракетного удара ВСУ находятся люди.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звездный состав актеров сыграет в новом фильме Уэса Андерсона
- Суд оставил генерала Попова в СИЗО
- Ивлеева выразила желание выступить на ПМЭФ в 2025 году
- Швыдкой: Подготовка «Интервидения» находится в активной стадии
- Генерал Попов дал показания на других участников хищения
- В Москве три человека пострадали в ДТП с такси и «Камазом»
- В столичных театрах произошли новые назначения
- Женщина погибла после удара дрона по автомобилю в Белгородской области
- Подъезд многоквартирного дома обрушился в Луганске после удара ВСУ
- Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 22
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru