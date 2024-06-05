В Запорожской области 11 человек тяжело ранены после обстрела села Новозлатополь
5 июня 202410:38
Одиннадцать человек получили тяжелые ранения в результате обстрела села Новозлатополь в Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Украинские войска обстреляли населенный пункт накануне, пишет 360.ru.
Как отметил Балицкий, серьезно пострадали 11 человек, их госпитализировали.
«В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет», — добавил губернатор, пообещав оказать родным малыша всю возможную помощь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru