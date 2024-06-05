В Запорожской области 11 человек тяжело ранены после обстрела села Новозлатополь

Восемь человек пострадали за сутки при обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ Силовики обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в ДНР В США опасаются повторения теракта в «Крокус сити холле» на своей территории Российским поставщикам Всемирной продовольственной программы ООН ограничили допуск к тендерам Российский космонавт Олег Кононенко суммарно пробыл в космосе тысячу суток