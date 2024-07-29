Число пострадавших при прорыве дамбы в Карелии выросло до 10
29 июля 202414:27
Число пострадавших при прорыве дамбы в Карелии выросло до 10, сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, были спасены семь человек, еще троих ищут.
В понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что между 10 и 11 шлюзом Беломорканала размыло временную перемычку, которая была установлена на время реконструкции.
Ранее уголовное дело возбудили после размыва временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru