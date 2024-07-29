Число пострадавших при прорыве дамбы в Карелии выросло до 10

По данным ведомства, были спасены семь человек, еще троих ищут.

В понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что между 10 и 11 шлюзом Беломорканала размыло временную перемычку, которая была установлена на время реконструкции.



Ранее уголовное дело возбудили после размыва временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

