Число пострадавших при прорыве дамбы в Карелии выросло до 10

Число пострадавших при прорыве дамбы в Карелии выросло до 10, сообщили в МЧС России.

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По данным ведомства, были спасены семь человек, еще троих ищут.

В понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что между 10 и 11 шлюзом Беломорканала размыло временную перемычку, которая была установлена на время реконструкции.

Ранее уголовное дело возбудили после размыва временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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