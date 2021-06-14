Шесть человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске

Шесть человек пострадали при пожаре на автозаправке в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС РФ.

Уточняется, что среди пострадавших — двое пожарных.

Инцидент произошел на Гусинобродском шоссе. По данным МЧС, площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров.

Как отмечают в ведомстве, на горящей автозаправке взрываются баллоны и цистерны с топливом.

На месте происшествия работают спасатели, шоссе полностью перекрыто.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ПострадавшиеПожарНовосибирск
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