Шесть человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
Шесть человек пострадали при пожаре на автозаправке в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС РФ.
Уточняется, что среди пострадавших — двое пожарных.
Инцидент произошел на Гусинобродском шоссе. По данным МЧС, площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров.
Как отмечают в ведомстве, на горящей автозаправке взрываются баллоны и цистерны с топливом.
На месте происшествия работают спасатели, шоссе полностью перекрыто.
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