Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» продолжает увеличиваться

12 декабря 201917:51

Число пострадавших в результате пожара, который произошёл на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до 12. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона. При этом источник отмечает, что поиски ещё трёх человек продолжаются.

Состояние одного из доставленных в больницы оценивается как тяжёлое. У большинства пострадавших медики диагностировали отравление продуктами горения.

«Кусок ржавчины». В США высмеяли загоревшегося «Адмирала Кузнецова»

Ранее стало известно, что причиной при пожаре на «Адмирале Кузнецове» стала искра от сварочного аппарата, которая упала в трюм с остатками мазута.

Напомним, авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В августе 2017-го замглавнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил, что ремонт корабля начнется в 2018 году. Срок проведения работ – 2,5-3 года.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Олег Ласточкин
ТЕГИ:Адмирал КузнецовПожар