Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» продолжает увеличиваться
Число пострадавших в результате пожара, который произошёл на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до 12. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона. При этом источник отмечает, что поиски ещё трёх человек продолжаются.
Состояние одного из доставленных в больницы оценивается как тяжёлое. У большинства пострадавших медики диагностировали отравление продуктами горения.
Ранее стало известно, что причиной при пожаре на «Адмирале Кузнецове» стала искра от сварочного аппарата, которая упала в трюм с остатками мазута.
Напомним, авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В августе 2017-го замглавнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил, что ремонт корабля начнется в 2018 году. Срок проведения работ – 2,5-3 года.
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