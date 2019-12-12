Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» продолжает увеличиваться

Число пострадавших в результате пожара, который произошёл на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до 12. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона. При этом источник отмечает, что поиски ещё трёх человек продолжаются.

Состояние одного из доставленных в больницы оценивается как тяжёлое. У большинства пострадавших медики диагностировали отравление продуктами горения.