Число пострадавших при обрушения трибуны в Ростове выросло до 37
Уже 37 человек числятся пострадавшими при вчерашнем обрушении трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону. Такие обновлённые данные обнародовало федеральное министерство здравоохранения. В результате ЧП погибла одна женщина.
Из числа пострадавших взрослых в больницу помещены восемь человек, один - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Ещё четыре человека получили амбулаторную медицинскую помощь.
Из 24 пострадавших детей госпитализирован 21, в том числе, четверо в тяжелом состоянии и один в крайне тяжелом.
Координацией лечения пострадавших занимается Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», трибуна обрушилась во вторник, 30 мая из-за сильного ветра. В этот момент там проходили региональные соревнования школьников по футболу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев
- Минкультуры исключило Эрнста и Учителя из экспертных советов
- В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права или ОСАГО
- Мишустин пообещал дальнейшее стимулирование спроса на промпродукцию
- Путин и Зеленский нанесут визиты Эрдогану после инаугурации
- Минобороны Сербии: Силы НАТО помогали спецназу Косова в оккупации севера региона
- Число пострадавших при обрушения трибуны в Ростове выросло до 37
- МИД ОАЭ объявил о выходе из возглавляемых США Объединенных морских сил
- Минтруд предложил принять закон о «частичной занятости»
- Из России запретили вывозить патроны и гильзы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru