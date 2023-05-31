Число пострадавших при обрушения трибуны в Ростове выросло до 37

Уже 37 человек числятся пострадавшими при вчерашнем обрушении трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону. Такие обновлённые данные обнародовало федеральное министерство здравоохранения. В результате ЧП погибла одна женщина.

Из числа пострадавших взрослых в больницу помещены восемь человек, один - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Ещё четыре человека получили амбулаторную медицинскую помощь.