Число пострадавших от взрывов под Ачинском возросло до 40 человек

Число пострадавших от взрывов и пожара на складе боеприпасов в селе Каменка Ачинского района в Красноярском крае возросло до 40 человек, сообщает RT. Об этом изданию рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Как отмечает телеканал «360», во время первых взрывов пострадали 15 человек, среди них один погибший, при повторных — 25 человек. На данный момент в стационарах остаётся восемь человек, 31 человек получил помощь амбулаторно, пишут «Дни.ру».