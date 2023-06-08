Число пострадавших от суррогатного сидра превысило 100 человек

Отмечается, что среди пострадавших пять несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Первые случаи отравления поддельным сидром зафиксированы 5 июня в Ульяновской области. Умер 31 человек, три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что использованную при изготовлении напитка спиртосодержащую жидкость украли со склада МВД в Самаре. Это выяснилось в ходе проверки каналов распространения суррогатной продукции, передает «Радиоточка НСН».

