Число пострадавших от суррогатного сидра превысило 100 человек
От отравления суррогатным сидром пострадал 101 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.
Отмечается, что среди пострадавших пять несовершеннолетних и одна беременная женщина.
Первые случаи отравления поддельным сидром зафиксированы 5 июня в Ульяновской области. Умер 31 человек, три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что использованную при изготовлении напитка спиртосодержащую жидкость украли со склада МВД в Самаре. Это выяснилось в ходе проверки каналов распространения суррогатной продукции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru