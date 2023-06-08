Число пострадавших от суррогатного сидра превысило 100 человек

От отравления суррогатным сидром пострадал 101 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

«Мистер Сидр» готовили из украденного со склада МВД спирта

Отмечается, что среди пострадавших пять несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Первые случаи отравления поддельным сидром зафиксированы 5 июня в Ульяновской области. Умер 31 человек, три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что использованную при изготовлении напитка спиртосодержащую жидкость украли со склада МВД в Самаре. Это выяснилось в ходе проверки каналов распространения суррогатной продукции, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МВД России
ТЕГИ:ОтравлениеАлкоголь

Горячие новости

Все новости

партнеры