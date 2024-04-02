Число пострадавших от атаки БПЛА в Татарстане возросло до 12

Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Татарстане увеличилось до 12. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В Татарстане при атаке дронов пострадали шесть человек

Ранее стало известно, что БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, напоминает RT. Кроме того, в особой экономической зоне «Алабуга» сообщили об ударе двух дронов по общежитию ОЭЗ. Минздрав Татарстана заявлял о шести пострадавших.

«(Пострадавших) 12 человек. По степени тяжести так же — средняя», — сообщили власти.

Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет.

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ФОТО: РИА Новости
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