Число пострадавших от атаки БПЛА в Татарстане возросло до 12

Ранее стало известно, что БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, напоминает RT. Кроме того, в особой экономической зоне «Алабуга» сообщили об ударе двух дронов по общежитию ОЭЗ. Минздрав Татарстана заявлял о шести пострадавших.

«(Пострадавших) 12 человек. По степени тяжести так же — средняя», — сообщили власти.

Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет.

