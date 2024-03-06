Число пострадавших на ТЭЦ в Туве выросло до 21 человека
До 21 человека увеличилось число пострадавших в Туве при пожаре на Шагонарской теплоэлектроцентрали. Такие данные привели в республиканском правительстве, передает «Интерфакс».
По информации губернатора Владислава Ховалыги, именно столько людей в общей сложности работали на смене в момент аварии. Он сообщал ранее, что троих ищут. Затем глава республики заявил, что пропавших и погибших при ЧП нет. Не менее 20 человек госпитализированы.
В Туве введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Согласно предварительным данным, взрыв произошел в отсеке теплоподачи ТЭЦ – он расположен отдельно от самой котельной.
В результате аварии в Шагонаре отключили центральное отопление. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в городе проживают около 12 тысяч человек.
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