Число пострадавших на ТЭЦ в Туве выросло до 21 человека

По информации губернатора Владислава Ховалыги, именно столько людей в общей сложности работали на смене в момент аварии. Он сообщал ранее, что троих ищут. Затем глава республики заявил, что пропавших и погибших при ЧП нет. Не менее 20 человек госпитализированы.

В Туве введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Согласно предварительным данным, взрыв произошел в отсеке теплоподачи ТЭЦ – он расположен отдельно от самой котельной.

В результате аварии в Шагонаре отключили центральное отопление. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в городе проживают около 12 тысяч человек.

