Число пострадавших на шахте в Кузбассе превысило 90 человек

За сутки число госпитализированных горноспасателей выросло на 18 человек, отмечает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Всего госпитализированы 80 человек, еще 12 шахтерам была оказана амбулаторная помощь.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

