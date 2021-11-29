Число пострадавших на шахте в Кузбассе превысило 90 человек
Число пострадавших в Кемеровской области при аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 92 человек, 35 из них – горноспасатели.
Правительство региона 28 ноября сообщало о 76 пострадавших.
За сутки число госпитализированных горноспасателей выросло на 18 человек, отмечает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Всего госпитализированы 80 человек, еще 12 шахтерам была оказана амбулаторная помощь.
Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.
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