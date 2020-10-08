Число пострадавших от взрыва под Рязанью выросло до 13 человек

Число пострадавших в результате взрывов на территории складов с боеприпасами увеличилось до 13 человек, сообщает пресс-служба Рязанской области.

Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Федеральная трасса «Каспий» была перекрыта.

В регионе введен режим ЧС. Свыше 2,3 тысяч человек эвакуированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Эксперт-взрывотехник Виктор Поплавский в беседе с НСН назвал возможные причины пожаров на бывших военных объектах России.

