Число пострадавших от взрыва под Рязанью выросло до 13 человек
Число пострадавших в результате взрывов на территории складов с боеприпасами увеличилось до 13 человек, сообщает пресс-служба Рязанской области.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Федеральная трасса «Каспий» была перекрыта.
В регионе введен режим ЧС. Свыше 2,3 тысяч человек эвакуированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Эксперт-взрывотехник Виктор Поплавский в беседе с НСН назвал возможные причины пожаров на бывших военных объектах России.
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