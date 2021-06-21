Путин поручил привлечь Минобороны к ликвидации наводнений в Крыму

Песков отметил, что президент распорядился оказать помощь Ялте и другим районам полуострова, где это требуется. Главе Крыма Сергею Аксенову дано поручение «самым активным образом принимать решение в этих работах».

Также поручение по наращиванию группировки и принятию необходимых мер для экстренной ликвидации последствий дано главе МЧС Евгению Зиничеву. Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено проконтролировать обеспечения санитарно-эпидемиологических мер в регионе после наводнения, передает RT.

17 июня на Крым обрушился мощный циклон. В ночь на четверг на прошлой неделе под воду ушла Керчь, в ночь на пятницу затоплена была Ялта. В обоих городах выпало две месячных нормы осадков. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики. Накануне правительство Крыма сообщило, что число пострадавших в Ялте увеличилось до 43 человек, шестеро госпитализированы. Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пропавших без вести, передает Ura.ru. В воскресенье в Ялте был продлен запрет на купание в море.

