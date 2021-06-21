Путин поручил привлечь Минобороны к ликвидации наводнений в Крыму
Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для ликвидации последствий наводнений в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Крым после наводнения и вызванных ливнями селевых потоков переживает «очень тяжелые дни». Он отметил, что серьезно пострадала Ялта.
Песков отметил, что президент распорядился оказать помощь Ялте и другим районам полуострова, где это требуется. Главе Крыма Сергею Аксенову дано поручение «самым активным образом принимать решение в этих работах».
Также поручение по наращиванию группировки и принятию необходимых мер для экстренной ликвидации последствий дано главе МЧС Евгению Зиничеву. Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено проконтролировать обеспечения санитарно-эпидемиологических мер в регионе после наводнения, передает RT.
17 июня на Крым обрушился мощный циклон. В ночь на четверг на прошлой неделе под воду ушла Керчь, в ночь на пятницу затоплена была Ялта. В обоих городах выпало две месячных нормы осадков. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики. Накануне правительство Крыма сообщило, что число пострадавших в Ялте увеличилось до 43 человек, шестеро госпитализированы. Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пропавших без вести, передает Ura.ru. В воскресенье в Ялте был продлен запрет на купание в море.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 378 / сут.
Умерли
130 тыс.+440 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 361 / сут.
- В Екатеринбурге из-за коронавируса отменили фестиваль Ural Music Night
- Роспотребнадзор предписал закрыть пляжи в Крыму и Севастополе
- «Любимые грабли». Захарова прокомментировала санкции ЕС против Крыма
- Путин поручил привлечь Минобороны к ликвидации наводнений в Крыму
- Число КТ-центров для диагностики COVID-19 в Москве увеличилось до 35
- В Новгородской области невакцинированных работников отправят на удаленку
- Близкие и коллеги Анатолия Лысенко поделились воспоминаниями о нем
- Московские власти оценили ситуацию с коронавирусом в столице
- Сергунина: Молодежное добровольчество активно развивается в Москве
- ГИБДД планирует принимать экзамены с беспилотными системами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru