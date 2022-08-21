Число погибших выросло до 15 в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области

В ДТП из-за столкновения микроавтобуса и грузовых фур в Ульяновской области погибли 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Жертвами ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Ульяновской области стали 11 человек

По данным Telegram-канала «112», в больницы доставлены еще трое пострадавших, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось об 11 жертвах.

Ранее в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП, когда водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и врезался в минивэн. Водитель фуры и два пассажира минивэна умерли на месте. Идет расследование.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ульяновская ОбластьДТПГоспитализацияПострадавшиеПогибшие
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