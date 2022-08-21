Число погибших выросло до 15 в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области
В ДТП из-за столкновения микроавтобуса и грузовых фур в Ульяновской области погибли 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным Telegram-канала «112», в больницы доставлены еще трое пострадавших, пишет Газета.ru.
Ранее сообщалось об 11 жертвах.
Ранее в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП, когда водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и врезался в минивэн. Водитель фуры и два пассажира минивэна умерли на месте. Идет расследование.
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