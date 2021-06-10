Число погибших в трагедии под Таганрогом увеличилось до 12
Число жертв происшествия под Таганрогом увеличилось до 12. Умерла еще одна женщина, которая пострадала при ремонте коллектора, сообщили РИА Новости в мэрии.
Ранее в поселке Дмитриадовка Неклиновского района при работах на очистных сооружениях в результате отравления погибли 11 рабочих таганрогского МУП «Управление Водоканал», сообщило URA.RU.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В Ростовской области 22 мая объявили днем траура.
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