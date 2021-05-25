Главного инженера таганрогского водоканала арестовали по делу о гибели 11 рабочих

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главного инженера таганрогского водоканала Юрия Полякова, сообщает ТАСС.

Полякову, который был задержан по делу о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля.

Трагедия произошла в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района 21 мая. В результате отравления во время работ на очистных сооружениях погибли 11 рабочих, сообщает RT.

Было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Уголовное ДелоСудАрест
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