Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 237

Более 235 человек погибли в результате землетрясения в четырех провинциях Сирии. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

В результате землетрясения в Турции погибли 76 человек

«В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 237 человек», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

По данным сирийского Минздрава, еще 639 человек пострадали, пишет «Свободная пресса».

В ночь на понедельник землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции, подземные толчки были также зафиксированы в Сирии. По данным турецких властей, в результате стихийного бедствия на территории республики погибли 76 человек, еще 440 пострадали, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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