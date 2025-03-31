Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 2056 человек

Число жертв землетрясений в Мьянме превысило две тысячи человек, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Спасатели продолжают разбирать завалы и извлекать из-под них тела погибших.

Уточняется, что на данный момент найдено 2 056 погибших при примерно 3,9 тысячах раненых и почти 270 пропавших без вести.

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В сообщении также сказано, что в Мьянму прибыла первая партия гуманитарной помощи из Китая.

Серия землетрясений началась в Мьянме 28 марта. Их амплитуда достигала 7,7 и 6,4 баллов. Эпицентр одного из них находился в 31 км от города Мандалай. Также землетрясения затронули и столицу Таиланда Бангкок, где погибло по меньшей мере 18 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
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