Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 2056 человек

В сообщении также сказано, что в Мьянму прибыла первая партия гуманитарной помощи из Китая.

Серия землетрясений началась в Мьянме 28 марта. Их амплитуда достигала 7,7 и 6,4 баллов. Эпицентр одного из них находился в 31 км от города Мандалай. Также землетрясения затронули и столицу Таиланда Бангкок, где погибло по меньшей мере 18 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



