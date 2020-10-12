Число погибших в результате стрельбы в Нижегородской области выросло до четырех
Число погибших в результате стрельбы в городе Бор Нижегородской области возросло до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось, что три пострадавшие женщины госпитализированы в Борскую центральную районную больницу. Состояние двоих раненых оценивалось врачами как крайне тяжелое.
Как стало известно, стрельбу открыл 18-летний Данил Мохнатов. Он убежал и спрятался в лесу, предположительно, с двумя ружьями. По другой версии, он мог скрыться на автомобиле Kia. Сейчас идут его розыски. В Борский район направлен спецназ.
По рассказам очевидцев, огонь из ружья открыл 18-летний молодой человек после ссоры с бабушкой. Сначала смертельное ранение получил сосед, который подоспел на звуки выстрелов. Затем злоумышленник вышел к остановке общественного транспорта и застрелил там еще двух человек.
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