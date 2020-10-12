СК подтвердил гибель троих при стрельбе под Бором
В Следственном комитете подтвердил смерть четырёх человек в результате стрельбы в Нижегородской области. По факту нападения и убийства возбуждено уголовное дело, сообщает региональное подразделение СК.
По официальным данным, нападение произошло в Борском районе на остановке общественного транспорта. Огонь открыл молодой человек, вооруженный, по предварительной информации, двумя ружьями.
На месте скончались трое смертельно раненых мужчин, передает RT. Три пострадавшие женщины госпитализированы в Борскую центральную районную больницу. Состояние двоих раненых оценивается врачами как крайне тяжелое.
По подозрению в убийстве людей разыскивается 18-летний Даниил Малахов. Полиция распространила ориентировку в соцсетях, опубликовав его фотографию.
Предположительно у него в запасе есть четыре десятка патронов. В МВД призвали местных жителей не выходить на улицу, соблюдать меры предосторожности, отмечает «Свободная пресса». О мотивах нападения пока не сообщается.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Названы военные потери армии НКР
- Титов: 70% бизнеса в РФ не переживёт вторую волну ограничений из-за COVID-19
- Бабушка не угодила: раскрыты причины тройного убийства в Бору
- Минфин РФ не обсуждает введение налога на бездетность
- В России предложили ввести налог на бездетность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru