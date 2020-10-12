СК подтвердил гибель троих при стрельбе под Бором

В Следственном комитете подтвердил смерть четырёх человек в результате стрельбы в Нижегородской области. По факту нападения и убийства возбуждено уголовное дело, сообщает региональное подразделение СК.

По официальным данным, нападение произошло в Борском районе на остановке общественного транспорта. Огонь открыл молодой человек, вооруженный, по предварительной информации, двумя ружьями.

На месте скончались трое смертельно раненых мужчин, передает RT. Три пострадавшие женщины госпитализированы в Борскую центральную районную больницу. Состояние двоих раненых оценивается врачами как крайне тяжелое.

По подозрению в убийстве людей разыскивается 18-летний Даниил Малахов. Полиция распространила ориентировку в соцсетях, опубликовав его фотографию.

Предположительно у него в запасе есть четыре десятка патронов. В МВД призвали местных жителей не выходить на улицу, соблюдать меры предосторожности, отмечает «Свободная пресса». О мотивах нападения пока не сообщается.

