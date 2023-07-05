Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 50 человек

Отмечается, что было найдено еще два тела. Госпитализировали 137 человек, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что погибло 48 человек и 134 пострадало.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что в возможном появлении холеры в затопленных районах после разрушения Каховской ГЭС нет ничего удивительного.

