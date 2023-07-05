Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 50 человек
До 50 человек выросло число погибших из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что было найдено еще два тела. Госпитализировали 137 человек, подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что погибло 48 человек и 134 пострадало.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что в возможном появлении холеры в затопленных районах после разрушения Каховской ГЭС нет ничего удивительного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru