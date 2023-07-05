Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 50 человек

До 50 человек выросло число погибших из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Замгенсека ООН предупредила о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС

Отмечается, что было найдено еще два тела. Госпитализировали 137 человек, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что погибло 48 человек и 134 пострадало.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что в возможном появлении холеры в затопленных районах после разрушения Каховской ГЭС нет ничего удивительного.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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